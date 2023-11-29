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        Kayseri'de eşini bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kavga ettiği karısı tarafından bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 01:26 Güncelleme: 29.11.2023 - 01:45
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        Kayseri'de eşini bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kavga ettiği karısı tarafından bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Yavuzlar Mahallesi Lokman Caddesi'nde bulunan müstakil evde yaşayan E.N.Ç. ile eşi Y.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda E.N.Ç, kocası Y.Ç'yi bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Y.Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Gözaltına alınan kadın, Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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