Kayseri'de eşini bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kavga ettiği karısı tarafından bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kavga ettiği karısı tarafından bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Yavuzlar Mahallesi Lokman Caddesi'nde bulunan müstakil evde yaşayan E.N.Ç. ile eşi Y.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda E.N.Ç, kocası Y.Ç'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Y.Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan kadın, Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.