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        Kayserispor eski Başkanı Gözbaşı´ya 'kalleş' söylemi hakaret sayılmadı

        KAYSERİSPOReski Başkanı Berna Gözbaşı'ya sosyal medya hesabından 'kalleş' diyerek hakaret ettiği iddiasıyla Cafer Ö.'nün tutuksuz yargılandığı davada, mahkeme hakimi davaya konu sözlerin, kaba, rahatsız edici ve nezaket dışı bir söylem tarzı olduğu gerekçesiyle sanığın beraatine karar verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 15:18 Güncelleme: 28.11.2023 - 15:20
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        Kayserispor eski Başkanı Gözbaşı´ya 'kalleş' söylemi hakaret sayılmadı
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        KAYSERİSPOReski Başkanı Berna Gözbaşı'ya sosyal medya hesabından 'kalleş' diyerek hakaret ettiği iddiasıyla Cafer Ö.'nün tutuksuz yargılandığı davada, mahkeme hakimi davaya konu sözlerin, kaba, rahatsız edici ve nezaket dışı bir söylem tarzı olduğu gerekçesiyle sanığın beraatine karar verdi.

        Olay, geçen yıl 15 Mart'ta, Kayseri'de meydana geldi. Cafer Ö., iddiaya göre, Kayserispor'un Başkanı Berna Gözbaşı'ya yönelik sosyal medya hesabından 'Berna Gözbaşı, Ali Koç ve FB yalakalığı için kardeş olan 2 takım arasına fitne tohumları ekmiş, bu takım bu kadın yüzünden çok kötü günler sizi bekliyor. Siz artık kalleşsiniz' diye yorum yaptı. Şikayet üzerine Cafer Ö. hakkında, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma yürütülerek iddianame düzenlendi. İddianame kapsamında, 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        KARAR DURUŞMASI YAPILDI

        Kayseri 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Cafer Ö., İstanbul'dan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, müşteki Berna Gözbaşı'nın avukatı hazır bulundu. Sanık Cafer Ö., "Sözleri ben paylaştım. Ama hakaret kastıyla paylaşmadım. Beraatimi istiyorum" dedi.

        Mahkeme hakimi Cafer Ö.'nün, söz konusu söylemlerinin, kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı olduğu gerekçesiyle söz konusu suçun oluşmadığı gerekçesiyle sanığın, 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçlamasından beraatine hükmetti. 

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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