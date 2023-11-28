Kayseri Büyükşehir Belediyesi bu yıl bakım, onarım ve tesis inşalarına 33 milyon lira harcadı Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında 79 kırsal mahallede gerçekleştirilen bakım, onarım ve tesis inşa faaliyetlerinde toplam 33 milyon lirayı aşkın harcama gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında 79 kırsal mahallede gerçekleştirilen bakım, onarım ve tesis inşa faaliyetlerinde toplam 33 milyon lirayı aşkın harcama gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşam konforunun artırılmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2023 yılı için 79 kırsal mahallede gerçekleştirilen bakım onarım ve tesis inşa faaliyetlerinde toplam 33 milyon lirayı aşkın harcama yapıldı.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü aracılığı ile kırsal mahallelerdeki vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik yürütülen çalışmalarda, sosyal tesis inşası, cami minaresi inşası ve onarımı, abdesthane yapım ve onarımı, çoban evi ile tandır, fırın yapımı gibi hizmetler gerçekleştiriliyor.