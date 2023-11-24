Hacılar'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Karpuzsekisi Mustafa Tatar İlkokulu'nda gerçekleştirilen kutlamalar, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Okul Müdürü Erol Sarı, yaptığı konuşmada, öğretmenlerin taşıdığı değeri hatırlatmak ve paylaşmak adına okul bünyesinde etkinlik düzenlediklerini bildirdi.

Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenleri saygı, rahmet ve minnetle andıklarını belirten Sarı, "Tüm meslekler önemlidir ama öğretmenlik mesleği insanı hayata hazırlayan ve yetiştiren bir meslektir. Yapmaktan gurur, onur ve mutluluk duyduğumuz bu meslek dünyanın en kutsal mesleğidir. Bu mesleği yerine getiren meslektaşlarımın gününü kutluyorum." dedi.

Sarı, daha sonra öğretmenlere çeşitli hediyeler takdim etti.

Kutlamalar, öğretmenlerin öğrencilerle çeşitli sosyal aktiviteler yapmasıyla sona erdi.