Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Hacılar'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

        Kayseri'nin Hacılar ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 13:28 Güncelleme: 24.11.2023 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hacılar'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'nin Hacılar ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

        Karpuzsekisi Mustafa Tatar İlkokulu'nda gerçekleştirilen kutlamalar, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Okul Müdürü Erol Sarı, yaptığı konuşmada, öğretmenlerin taşıdığı değeri hatırlatmak ve paylaşmak adına okul bünyesinde etkinlik düzenlediklerini bildirdi.

        Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenleri saygı, rahmet ve minnetle andıklarını belirten Sarı, "Tüm meslekler önemlidir ama öğretmenlik mesleği insanı hayata hazırlayan ve yetiştiren bir meslektir. Yapmaktan gurur, onur ve mutluluk duyduğumuz bu meslek dünyanın en kutsal mesleğidir. Bu mesleği yerine getiren meslektaşlarımın gününü kutluyorum." dedi.

        Sarı, daha sonra öğretmenlere çeşitli hediyeler takdim etti.

        Kutlamalar, öğretmenlerin öğrencilerle çeşitli sosyal aktiviteler yapmasıyla sona erdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        Cani koca kucağında bebeğiyle gözaltına alındı!
        Cani koca kucağında bebeğiyle gözaltına alındı!
        Bir "sahte dekont" tuzağı daha!
        Bir "sahte dekont" tuzağı daha!
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Arjantin'den Hollanda'ya... Aşırı sağın yükselişi
        Arjantin'den Hollanda'ya... Aşırı sağın yükselişi
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Sprey kutuları bomba gibi patladı!
        Sprey kutuları bomba gibi patladı!
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        Fatih Terim ve kızı Buse Terim’in ifadeleri ortaya çıktı
        Fatih Terim ve kızı Buse Terim’in ifadeleri ortaya çıktı
        Ünlüler, 'Öğretmenler Günü'nü kutladı
        Ünlüler, 'Öğretmenler Günü'nü kutladı
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Tahvile milyar dolarlık yabancı girişi
        Tahvile milyar dolarlık yabancı girişi
        Icardi satılık değil!
        Icardi satılık değil!
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        İşçi kiralayanlar dikkat!

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Kayseri'de Öğretmenler Günü programına...
        AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Kayseri'de Öğretmenler Günü programına...
        Kayseri'de şarampole devrilen araçtaki 1 kişi öldü
        Kayseri'de şarampole devrilen araçtaki 1 kişi öldü
        AGÜ Öğretim Üyesi Dr. Erdem'e "Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü" veri...
        AGÜ Öğretim Üyesi Dr. Erdem'e "Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü" veri...
        KAYMEK'in 3'üncü kitap okuma yarışmasına kayıtlar devam ediyor
        KAYMEK'in 3'üncü kitap okuma yarışmasına kayıtlar devam ediyor
        Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
        Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
        Yürüyerek gidemediği okul yolunda zorlukları aşıp öğretmen oldu
        Yürüyerek gidemediği okul yolunda zorlukları aşıp öğretmen oldu