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        Gazze'de hayatını kaybedenler için Kayseri'de gıyabi cenaze namazı kılındı

        Gazze'ye yönelik saldırılarda yaşamını yitirenler için Kayseri'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 14:46 Güncelleme: 24.11.2023 - 14:50
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        Gazze'de hayatını kaybedenler için Kayseri'de gıyabi cenaze namazı kılındı
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        Gazze'ye yönelik saldırılarda yaşamını yitirenler için Kayseri'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki Bürüngüz Camii'nde cuma namazının ardından vatandaşlar gıyabi cenaze namazı kıldı, Filistin halkı için dua etti.

        Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş, İsrail'in Müslüman kanı akıttığını ifade etti.

        İsrail'in saldırılarla hastane, camileri ve kiliseleri yıkarak Gazze'yi yaşanmaz hale getirdiğini belirten Taş, şöyle konuştu:

        "Kurulduğu günlerde Filistin topraklarının yüzde 20'si İsrail'in kontrolündeyken bugün Filistin topraklarının yüzde 80'i İsrail'in kontrolüne geçmiş durumda. Ne yazık ki İslam aleminin dağınıklığı, sahipsizliği kendi davalarına sahip çıkma basiretini gösterememesi sebebiyle İsrail, adım adım ilerledi. Bugün Batı'nın emperyalist güçlerini arkasına alarak katliamlarını devam ettiriyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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