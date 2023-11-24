KAYMEK'in 3'üncü kitap okuma yarışmasına kayıtlar devam ediyor Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK) "Kitap Seç, Oku, Yarış, Kazan" ismiyle düzenlediği kitap okuma yarışmalarının 3'üncüsü için kayıtlar devam ediyor.

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK) "Kitap Seç, Oku, Yarış, Kazan" ismiyle düzenlediği kitap okuma yarışmalarının 3’üncüsü için kayıtlar devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kitap okumayı teşvik etmek amacıyla düzenlenen ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören kitap okuma yarışmalarının kayıtları sürüyor.

Kitap okuma yarışması için kayıtları başlatan KAYMEK, kitapseverleri yeni bir yarışma ile buluşturmayı da hedefliyor.

KAYMEK'in kitap okuma yarışmasında katılımcılar Nazan Bekiroğlu imzalı "Yusuf ile Züleyha" ve Tarık Buğra imzalı "Osmancık" kitaplarının biri ya da her ikisini seçerek yarışmaya katılabilecek.

Her kitap için ayrı ayrı ödüllerin verileceği yarışma için son başvuru tarihi 10 Aralık Pazar saat 17.00 olarak belirlendi.

18 yaş ve üzeri vatandaşların katılım sağlayabileceği yarışmanın tarih ve saati, başvuru yapanlara yarışmadan birkaç gün önce SMS ile bildirilecek.

Kahoot sistemi üzerinden yapılacak yarışma sonuçlarına göre her kitap için birincilere 6 bin lira, ikincilere 4 bin lira ve üçüncülere 2 bin lira ödül verilirken 5 kişiye de mansiyon olarak termos kupa hediye edilecek.