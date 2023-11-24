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        Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

        KAYSERİ-Niğde yolunda hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 12:38 Güncelleme: 24.11.2023 - 12:40
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        Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
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        KAYSERİ-Niğde yolunda hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 02.00 sıralarında Kayseri-Niğde yolu Kaytaş mevkinde meydana geldi. D.C.Ş.´nin (23) kontrolünü yitirdiği 38 D 5573 plakalı hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada, araçta bulunan Muhammet Esat Şervanlı (24) hayatını kaybederken, sürücü D.C.Ş. ile M.İ. (24) ve E.A. (18) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla, kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Yeşilhisar Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Kazada yaşamını yitiren Şervanlı'nın cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

        Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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