Develi Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Galatasaray maçıyla çıkışa geçmek istiyor

SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Develi Belediyespor, 9. haftada 26 Kasım Pazar günü sahasında Galatasaray HDI Sigorta ile yapacağı maçı kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Sezona deplasmanda 3-0'lık Bursa Büyükşehir Belediyespor mağlubiyetiyle başlayan Kayseri ekibi, 2. haftada ise evinde Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni 3-2 yenmeyi başardı.

Sonraki haftalarda Fenerbahçe Parolapara'ya 3-0, Spor Toto, Türşad ve Halkbank'a 3-1 yenilen Develi Belediyespor, ligdeki 2. galibiyetini ise 7. haftada evinde Bigadiç Belediyesi'ni 3-0 yenerek aldı.

Develi Belediyespor ligin 8. haftasında ise deplasmanda Brand Group Alanya Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu.

Ligde 2 galibiyet ve 5 puanla 11. sırada yer alan Kayseri ekibi, 9. haftada konuk edeceği Galatasaray HDI Sigorta'yı yenerek çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

- "Çok köklü, büyük bütçeli takımlarla mücadele ediyoruz"

Başantrenör Hüseyin Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde beklentilerin altında kaldıklarını, puan sıralamasındaki yerlerinin de bunu gösterdiğini söyledi.

Zor bir ligde mücadele ettiklerini belirten Koç, "Birçok takım artık kolay maç kazanamıyor. Çok köklü, büyük bütçeli takımlara karşı mücadele ediyoruz." dedi.

Koç, yenildikleri maçlarda da setleri 19-20'li sayılara kadar iyi getirdiklerini ancak gerek tecrübesizlik gerekse bireysel hatalardan puan kaybettiklerine dikkati çekti.

- "Toparlanabileceğimize inanıyoruz"

Üst üste gelen puan kayıplarının camiayı umutsuzluğa ittiğine değinen Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Spor garantisi olmayan bir şey. Maça iyi hazırlanan, kazanmayı rakibine göre biraz daha çok isteyen galibiyete erişiyor. Üst üste maç kaybedince moralleri düzeltmek çok daha zor oluyor. Toparlanma sürecindeyiz diyebiliriz. Yeni bir pasör aldık (Igor Kolodinsky). Onunla birlikte oyundaki sistemi tamamen değiştirdik. O geldikten sonra çıktığımız bir maçı kazandık, diğerinde de yine son sayılarla verdik. Çok çalışıyoruz, toparlanabileceğimize inanıyoruz. Buradaki imkanlar başarı için yeterli, tek dezavantajımız yeni bir ekip olmamız. Takım baştan aşağı değişti ama bizim şu anda tek ihtiyacımız galibiyet. Taraftarımıza ve başkanımıza karşı mahcubuz."

Koç, tüm oyuncuların tam performanslarını sahaya yansıtması gerektiğinin altını çizerek, "Biz şu anda birkaç oyuncunun performansıyla oynayabiliyoruz. Son dakikalarda verdiğimiz 3 karşılaşmayı alabilseydik şu an çok farklı şey konuşuyor olabilirdik." diye konuştu.

- "Umarım şansımız bir an önce döner"

Ligde bu hafta sahalarında Galatasaray HDI Sigorta ile oynayacakları maçın önemine değinen Koç, şunları kaydetti:

"Galatasaray büyük bir camia, uzun yıllardır voleybola ciddi önem veriyorlar. Açıkçası bizim için en zor maçlardan birisi. Biz kimseyle aşık atmıyoruz, kimseye saygısızlık yapmıyoruz. Her maçta en iyi oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. Evimizde iyi bir reaksiyon göstermeliyiz, ortada bir maç. Galatasaray'ın buraya elini kolunu sallayarak geleceğini düşünmüyorum. Onlar da bizim ekibimizin ne kadar güçlü olduğunu biliyor. Bu sene kötü başladık, umarım şansımız bir an önce döner. Bu da Galatasaray maçıyla başlasın istiyorum. Umarım bu hafta herkesi şaşırtırız, çünkü beklentiler çok yüksek. Ligdeki 14 takımın 8'i çok iyi, bizden 2-3 kat fazla bütçeyle mücadele ediyorlar. Biz bu takımların arasına girmeye çalışıyoruz. Hedeften kopmadık, 2-3 galibiyet bizi tekrardan play-off potasına sokar. Ligin daha ikinci yarısı var, umarım alnımızın akıyla buradan çıkarız. Ben kazananların var olduğu bir dünyadan geldim, şimdi kaybediyoruz. Aklım almıyor, bunun sebebi tabii öncelikle benim. Bu takımın bütün sorumluluğu bende. Biz taraftarımıza sadece iyi mücadele edeceğimizin garantisini verebiliriz."

- "Üst sıralara çıkmak istiyoruz"

Kayseri ekibinin tecrübeli oyuncusu Muhammet Ertuğrul ise zor bir ligde mücadele ettiklerine işaret etti.

Ligde kaliteli oyuncuların olduğunu belirten Ertuğrul, "Lig bizim için iyi gidiyor diyemiyoruz. Bu kötü gidişatı tersine çevirebilmek için kalan her maçta mücadeleye devam edeceğiz. Galatasaray maçında galip gelerek yeni bir sürece girmek, üst sıralara çıkmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.