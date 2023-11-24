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        Sarıoğlan'da öğrenciler, öğretmenlerin gününü "kalpli kurabiye" ile kutladı

        Sarıoğlan'da öğrenciler, "En Değerlilerimize" projesi kapsamında kendi yaptıkları kalp şeklindeki kurabiyeleri hediye ettikleri öğretmenlerin gününü kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 10:04 Güncelleme: 24.11.2023 - 10:09
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        Sarıoğlan'da öğrenciler, öğretmenlerin gününü "kalpli kurabiye" ile kutladı
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        Sarıoğlan'da öğrenciler, "En Değerlilerimize" projesi kapsamında kendi yaptıkları kalp şeklindeki kurabiyeleri hediye ettikleri öğretmenlerin gününü kutladı.

        Atatürk Ortaokulu öğrencileri, Öğretmenler Günü dolayısıyla Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi eğitmeni Pelin Nur Akbulut eşliğinde kalp şeklinde yaptıkları kurabiyeleri pişirdi.

        İlçedeki emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret eden öğrenciler, isimlerini de yazdıkları kurabiyeleri öğretmelere verdi.

        Öğrenciler ayrıca, vefat eden öğretmenlerin kabirlerini de ziyaret ederek dua okudu.

        İlçede 3 yıldır uygulanan "En Değerlilerimize" projesiyle eğitim camiasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi, öğrenci-öğretmen ilişkilerinin sağlamlaşması amaçlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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