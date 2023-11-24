Yeşilhisar'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Yeşilhisar Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen kutlamalar, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kutlamada asaleten ataması gerçekleştirilen 8 öğretmen için yemin töreni düzenlendi.

Programda öğretmenler, öğrencilerle çeşitli sosyal aktiviteler gerçekleştirdi, dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

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