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        Yeşilhisar'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

        Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 16:25 Güncelleme: 24.11.2023 - 16:34
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        Yeşilhisar'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
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        Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

        Yeşilhisar Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen kutlamalar, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kutlamada asaleten ataması gerçekleştirilen 8 öğretmen için yemin töreni düzenlendi.

        Programda öğretmenler, öğrencilerle çeşitli sosyal aktiviteler gerçekleştirdi, dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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