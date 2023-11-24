Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi kasım ayı meclis toplantısında 30 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 17:34 Güncelleme: 24.11.2023 - 17:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi kasım ayı meclis toplantısında 30 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Savruk başkanlığında, 30 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edildi.

        Toplantıda Büyükşehir Belediyesi 2024 Mali Yılı Performans Programı teklifi ile Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçenin 2024 Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi ile ilgili hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporu da görüşüldü.

        Görüşmeler sonucunda Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2024 yılı bütçesi 11 milyar 500 milyon lira olarak belirlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Göçmenler TIR'da nefes alamayınca jandarmayı aradı!
        Göçmenler TIR'da nefes alamayınca jandarmayı aradı!
        Çalışan emeklilere ikramiye açıklaması
        Çalışan emeklilere ikramiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat açıklaması
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İşte Terim'in eski avukatı Seçil'in eski sevgilisi Candaş Gürol'un ifadesi!
        İşte Terim'in eski avukatı Seçil'in eski sevgilisi Candaş Gürol'un ifadesi!
        Ekonomi düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'nda
        Ekonomi düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'nda
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine dönmeye çalışanlara ateş açtı!
        İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine dönmeye çalışanlara ateş açtı!
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        Beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Fenerbahçe, Jesus'la anlaştı!
        Fenerbahçe, Jesus'la anlaştı!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına ara verildi
        Mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına ara verildi
        Arjantin'den Hollanda'ya... Aşırı sağın yükselişi
        Arjantin'den Hollanda'ya... Aşırı sağın yükselişi
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?

        Benzer Haberler

        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'den kısa kısa
        Yeşilhisar'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Yeşilhisar'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Bilişim Vadisi'nde Batarya Teknolojileri Zirvesi düzenlendi
        Bilişim Vadisi'nde Batarya Teknolojileri Zirvesi düzenlendi
        Gazze'de hayatını kaybedenler için Kayseri'de gıyabi cenaze namazı kılındı
        Gazze'de hayatını kaybedenler için Kayseri'de gıyabi cenaze namazı kılındı
        Büyükkılıç, asfalt serim çalışmaları tamamlanan yolda incelemede bulundu
        Büyükkılıç, asfalt serim çalışmaları tamamlanan yolda incelemede bulundu
        AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Kayseri'de Öğretmenler Günü programına...
        AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Kayseri'de Öğretmenler Günü programına...