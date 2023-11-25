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        KAYSERİ'DE SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 00:08 Güncelleme: 25.11.2023 - 00:08
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        KAYSERİ'DE SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ
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        KAYSERİ'DESİLAHLIKAVGA: 2 ÖLÜ

         

        KAYSERİ'de Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü. Polis olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Olay, saat 21.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi Gür Sokak'ta 5 katlı binanın son katında meydana geldi. Suriye uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, Suriye uyruklu M.A. ve A.A., ismi öğrenilemeyen kişiler tarafından tabancayla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekibi M.A. ve A.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis olayın şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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