Kayseri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı Kayseri ve çevresinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Kayseri ve çevresinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinin son değerlendirmelerine göre, Kayseri ve çevresinde öğleden sonra güney yönünden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına etkili olacak.

Yarın etkisini artırarak fırtınanın yer yer saatte 100 kilometre hıza ulaşması tahmin ediliyor.

Beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.