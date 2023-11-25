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        Kayseri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

        Kayseri ve çevresinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 11:05 Güncelleme: 25.11.2023 - 11:05
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        Kayseri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
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        Kayseri ve çevresinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

        Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinin son değerlendirmelerine göre, Kayseri ve çevresinde öğleden sonra güney yönünden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına etkili olacak.

        Yarın etkisini artırarak fırtınanın yer yer saatte 100 kilometre hıza ulaşması tahmin ediliyor.

        Beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        Vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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