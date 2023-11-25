AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Kayseri'de esnafı ziyaret etti

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri'de esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Tarihi Kapalı Çarşı'daki Urgancılar Çarşısı'nı gezen Elitaş, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, sorunlarını dinledi.

Urgancılar Çarşısı'nda bulunan ve restorasyon çalışmaları devam eden Gön Hanı'nda da incelemelerde bulunan Elitaş, çalışmalar hakkında Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'ndan bilgi aldı.

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Elitaş, ecdatlarının kendilerine bıraktığı tarihi yapıları restore ederek gelecek nesillere olan borçlarını yerine getirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün, emekli olup çalışmaya devam edenlerin de 5 bin lira ikramiyeden faydalanacağı müjdesi verdiğini aktaran Elitaş, "4 milyon 700 bin kişiye yakın 5 bin liralık yüzüncü yıl anısına verilen bir kerelik ikramiyeyi de Cumhurbaşkanı'mız herkese müjdeledi. Esnafımıza, tarım sektörüyle uğraşan çiftçilerimize hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Elitaş'a ziyaretinde, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve ilçe belediye başkanları eşlik etti.