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        AK Parti'li Elitaş: 5 bin TL'lik bir defaya mahsus ikramiyeyi, Cumhurbaşkanımız herkese müjdeledi

        AKParti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "4 milyon 700 bin kişiye yakın 100'üncü yıl anısına verilen 5 bin TL'lik bir defaya mahsus ikramiyeyi, Cumhurbaşkanımız herkese müjdeledi. Esnafımıza ve çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 17:38 Güncelleme: 25.11.2023 - 17:40
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        AK Parti'li Elitaş: 5 bin TL'lik bir defaya mahsus ikramiyeyi, Cumhurbaşkanımız herkese müjdeledi
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        AKParti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "4 milyon 700 bin kişiye yakın 100'üncü yıl anısına verilen 5 bin TL'lik bir defaya mahsus ikramiyeyi, Cumhurbaşkanımız herkese müjdeledi. Esnafımıza ve çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi.

        AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri ziyaretinin üçüncü gününde esnafla bir araya geldi. Kazancılar Çarşısı'nı ziyaret eden Elitaş, esnafla buluşarak sorunlarını dinledi. Elitaş burada yaptığı açıklamada, "Bugün çeşitli programlarımız vardı. Havaalanı ziyareti gerçekleştirdik. Genel başkanvekili olduktan sonra burada eski dostlarla da buluşmak gerçekten çok önemli. Burası bizim mahallemiz. Onlarla beraber olmak bizim için mutluluk kaynağı. Kayseri'yi geziyoruz. Yarın da Kayserispor, Adana Demirspor karşısında 3 puan alırsa, daha da büyük bir mutlulukla Ankara'ya döneceğiz. Yaklaşık 4 milyon 700 bin kişiye 100'üncü yıl anısına verilen 5 bin TL'lik bir defaya mahsus ikramiyeyi Cumhurbaşkanımız herkese müjdeledi. Esnafımıza ve çiftçilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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