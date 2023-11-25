ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon:KadirHas Kongre Merkezi
Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Safa Halit Çakır, Batuhan Mert Gül
Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 2, Ellenberg 18, Fatmanur Karakaş 3, Merve Arı 3, Ayşegül Günay Aladağ 9, Richardson 18, Damla Gezgin, Nazlı Bircan Gökdemir, Holmes 15
Fenerbahçe Alagöz Holding: Sevgi Uzun 9, Howard 20, Selin Rachel Gül 2, İdil Saçalır, Alperi Onar 6, Messeman 19, Andreson 15, Mcbride 13
1. Periyot: 23-27
Devre: 40-49
3. Periyot: 59-68
KAYSERİ
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