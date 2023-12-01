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        Başkan Büyükkılıç, KAYMEK Akademi'yi ziyaret etti

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KAYMEK Akademi'yi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 14:57 Güncelleme: 01.12.2023 - 14:57
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        Başkan Büyükkılıç, KAYMEK Akademi'yi ziyaret etti
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KAYMEK Akademi'yi ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK) bünyesinde faaliyet gösteren Talas ilçesindeki KAYMEK Akademi'yi ziyaret eden Büyükkılıç, kursiyer ve eğitimcilerle bir araya geldi.

        Derslere katılan, kursiyerlerle sohbet eden ve talepleri dinleyen Büyükkılıç, kurslar hakkında da yetkililerden bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, her yıl binlerce kursiyere hem mesleki hem de akademik eğitim verdiklerini bildirdi.

        Verilen hizmetten kursiyerin memnun olduğunu belirten Büyükkılıç, "Bu memnuniyet açıkçası bizleri çok mutlu etti. KAYMEK şehrimizin adeta altıncı üniversitesi gibi eğitimde önemli çalışmalar yapıyor. Bu amaçla şehrimize hizmet veren KAYMEK Akademi'yi ziyaret ederek, burada eğitim alan kursiyerlerimiz ve hocalarımız ile bir araya geldik." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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