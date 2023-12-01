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        Kayseri'de kamyonun çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde kamyonun çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 15:44 Güncelleme: 01.12.2023 - 15:51
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        Kayseri'de kamyonun çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde kamyonun çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Ş.K. yönetimindeki 38 RL 033 plakalı şeker pancarı yüklü kamyon, sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı Kayseri Caddesi'nde, sürücü M.A'nın yol kenarında durdurduğu 38 VT 697 plakalı otomobile çarparak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sürücülerin yara almadığı kazada otomobilde bulunan Mehmet A. ve eşi Saadet A. yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla Sarıoğlan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan, kamyondaki şeker pancarlarının yola saçılması nedeniyle trafik bir süre aksadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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