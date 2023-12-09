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        Kayseri'de 8 yaşındaki çocuk hamamda boğulma tehlikesi atlattı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ailesiyle hamama giden 8 yaşındaki kız çocuğu boğulma tehlikesi geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 22:52 Güncelleme: 09.12.2023 - 23:26
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        Kayseri'de 8 yaşındaki çocuk hamamda boğulma tehlikesi atlattı
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ailesiyle hamama giden 8 yaşındaki kız çocuğu boğulma tehlikesi geçirdi.

        Osman Kavuncu Mahallesi'ndeki bir hamama ailesiyle giden E.T. (8) yüzmek için havuza girdi.

        Suda boğulma tehlikesi geçiren çocuk, ailesi ve hamam görevlilerince kurtarıldı.

        E.T. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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