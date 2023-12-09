Kayseri'de 8 yaşındaki çocuk hamamda boğulma tehlikesi atlattı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ailesiyle hamama giden 8 yaşındaki kız çocuğu boğulma tehlikesi geçirdi.

Osman Kavuncu Mahallesi'ndeki bir hamama ailesiyle giden E.T. (8) yüzmek için havuza girdi.

Suda boğulma tehlikesi geçiren çocuk, ailesi ve hamam görevlilerince kurtarıldı.

E.T. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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