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        Bakan Özhaseki, Kayseri'de kütüphane ve spor salonu açılış töreninde konuştu:

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bizim yavrularımız okumalı, sonra dönüp bu millete hizmet etmeli. Sonra milletlerarası yarışta en önde olmak için elinden geleni yapmalı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 17:16 Güncelleme: 09.12.2023 - 17:28
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        Bakan Özhaseki, Kayseri'de kütüphane ve spor salonu açılış töreninde konuştu:
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bizim yavrularımız okumalı, sonra dönüp bu millete hizmet etmeli. Sonra milletlerarası yarışta en önde olmak için elinden geleni yapmalı." dedi.

        Kayseri'de Kocasinan Belediyesinin Ahievran Sinan Kütüphane ve Spor Salonu'nun açılış töreninde konuşan Özhaseki, gençlere ve eğitime yapılan hizmetin çok önemli olduğunu söyledi.

        Çocukların, ülkenin geleceği olduğunu vurgulayan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Gençliğimizde bizim öğretmenlerimiz, 'Bu memleketin üç tarafı denizlerle çevrili ama dört tarafı da düşmanla dolu' derlerdi. Ara ara çocuk aklımızla derdik ki kendi aramızda, 'Acaba bizim hocalarımızda biraz paranoyaklık var mı ki, niye her taraf düşman olsun ki?' Ama şu geldiğimiz noktada, 30 yıldır sizlerin verdiği yetkiyle ve vekaletle devletin en üst makamlarında bulunan bir kardeşiniz olarak söylüyorum, bu söz az bile söylenmiş. O yüzdendir ki bizim yavrularımız okumalı, sonra dönüp bu millete hizmet etmeli. Sonra milletlerarası yarışta en önde olmak için elinden geleni yapmalı."

        6 Şubat'ta herkesi üzen, kahreden iki depremle sarsıldıklarını anımsatan Bakan Özhaseki, o bölgelerin ihya edilmesi gerektiğini dile getirdi.

        Özhaseki, depremlerden 18 ilin etkilendiğini, 14 milyon insanın bundan zarar gördüğünü, 680 bin konut ve 170 bin civarında iş yerinin de yıkıldığını hatırlattı.

        İlk geceden itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayakta olduğunu belirten Özhaseki, gece gündüz demeden hep birlikte çalıştıklarını anlattı.

        Bütün milletin elinden gelen yardımı yaptığını vurgulayan Özhaseki, böyle büyük bir meletin ferdi olmaktan şeref duyduğunu söyledi.

        Bu süreçte "deprem turistlerini" de gördüklerini, Meclis'te bunu söylediğinde bazılarının çok alındığını dile getiren Özhaseki, "Bütün bir millet ayakta ama nüfusu milyonlara varan belediyelerin başındaki arkadaşlar da özel uçaklarla gittiler oraya. Yanında onar, yirmişer sosyal medyacı, kameraman, o bölgelerde biraz görüntü verdiler, selfi çektiler, bırakıp gittiler." diye konuştu.

        - "Her seferinde deprem olacak, biz dizimize mi vuracağız?"

        Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunun bilinmesi gerektiğine işaret eden Bakan Özhaseki, şunları kaydetti:

        "Bakanlıkta bana gelen, hangi partili olursa olsun, A, B, C, D fark etmez, hepsine diyorum ki, 'Ne olur, sizden rica ediyorum, abinizim ama yalvarıyorum, yapacağınız en önemli faaliyet beldelerinizi inceleyin, riskli olan yapıları tespit edin, bana gelin, yanınızda duracağım, arkanızda duracağım, yardım edeceğim, kentsel dönüşüm yapın. Eğer yapmazsanız, Allah korusun bizi felaketler bekliyor.' Bu ülkenin her bir köşesinde hala hareketli fay hatları var. Kimse kendini emin görmesin. Şu anda 500'den fazla Türkiye'de hala hareketli fay hattı var. Şimdi yetki sizde, bütün milletimizde. Belediye seçimleri geliyor, vatandaşlarımıza sesleniyorum, 'Adayım' diye çıkanlara, eskiden ne yapmışlarsa ne olur onlara sorun, 'Biz size 5 yıllık yetki verdik, bütçe verdik, binlerce insan verdik. Kaç tane konut yaptınız, kaç tane riskli alanı dönüştürdünüz, kentsel dönüşüm alanında hangi faaliyetleri yaptınız?' Lütfen sorun. Eğer bu konularda size bir söz vermiyorsa sırtınızı dönün, hiç dinlemeyin. Düğünlere herkes gider, cenazelere herkes gider. Yollarda insanlarla muhabbeti herkes yapar. Ondan kolay bir şey yok. Ama önemli olan yiğitlik, kentsel dönüşüm yapmakta. Bu ülkeyi geleceğe hazırlamakta. Her seferinde deprem olacak, biz dizimize mi vuracağız? Erkenden hazırlanacağız. Allah bu aklı bize bunun için vermiş."

        Özhaseki ve il protokolü, konuşmanın ardından kurdele keserek kütüphane ve spor salonunu hizmete açtı.

        Öte yandan Bakan Özhaseki, Melikgazi Belediyesi ile hayırsever Osman Ulubaş tarafından yaptırılacak Osman Ulubaş İlkokulu ve Ortaokulu'nun temel atma törenine de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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