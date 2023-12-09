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        Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı

        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 14:51 Güncelleme: 09.12.2023 - 15:09
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        Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı
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        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te kar yağışı etkili oldu.

        Kent genelinde etkili olan sağanak, Erciyes Kayak Merkezi'nde kara dönüştü. Tesislerin bulunduğu bölgede kar kalındığı 15 santimetreye ulaştı.

        Hava sıcaklığının sıfırın altığına düştüğü Erciyes'te Tekir Bölgesi, Hacılar Kapı ve Develi Kapı'da kar yağışı aralıklarla sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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