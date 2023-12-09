Yargıtay, 'Adalet Yürüyüşü'ne saldırı' girişimi davasında verilen kararı bozdu ESKİCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Adalet Yürüyüşü' sırasında saldırı girişimine ilişkin görülen davada 19 sanıkla ilgili verilen karar, Yargıtay tarafından bozuldu. 3'üncü Ceza Dairesi, sanıklardan bazılarının avukatlarının karar duruşmasına mazeret vermesine rağmen onlar olmadan karar verildiği, bazı sanıkların etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğine dair dilekçe ile başvuru yapmasına rağmen dikkate alınmadığını, bazı sanıkların da örgütsel faaliyetleri tespit edilmemesine karşın ceza verildiğini gerekçe gösterdi.

ESKİCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Adalet Yürüyüşü' sırasında saldırı girişimine ilişkin görülen davada 19 sanıkla ilgili verilen karar, Yargıtay tarafından bozuldu. 3'üncü Ceza Dairesi, sanıklardan bazılarının avukatlarının karar duruşmasına mazeret vermesine rağmen onlar olmadan karar verildiği, bazı sanıkların etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğine dair dilekçe ile başvuru yapmasına rağmen dikkate alınmadığını, bazı sanıkların da örgütsel faaliyetleri tespit edilmemesine karşın ceza verildiğini gerekçe gösterdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, 15 Haziran 2017'de başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün Kocaeli etabında kiralık minibüsle saldırı planladıkları iddiasıyla Kocaeli ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda yakalanan, terör örgütü DEAŞ şüphelisi Oğuzhan Korkmaz'ın da aralarında olduğu 5 kişi, gözaltına alınıp tutuklandı. Soruşturma sonunda 5'i tutuklu, 1'i firari, toplam 28 sanık hakkında, birleşen 2 dosyada, 'anayasayı ihlal', 'tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' ve 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçlarından dava açıldı.

TUTUKLU 5 SANIĞA HAPİS CEZASI

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7 Şubat 2019'da görülen duruşmada, Oğuzhan Korkmaz'a 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 14 yıl 7 ay, Emre Emre'ye 14 yıl 3 ay, Kaan Aslan ve Fatih Özel'e 10 yıl 6 ay, Ali Merttaş'a ise birleştirilen iki farklı dosyada aynı suçtan 15 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan eylemin hazırlık aşamasında kaldığı gerekçesiyle beraat ettirilen sanıklar, 'anayasayı ihlal' suçundan ise ceza almadı.

Tutuksuz sanıklardan Seyit K.'ye yine birleşen 2 farklı dosyada 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan toplam 15 yıl, Ahmet K. ve Muharrem A.'ya 6 yıl 10 ay 15'er gün, Ferhat K. ve Kadir K.'ye 13 yıl 8 ay 15´er gün, Ergün K., Ahmet T., Buğrahan Ç., Orhan E., Şükrü O., Selim İ., Cihan K., Safa K., Osman Nuri Ü., Göktürk K., Burhanettin K., Oğuzhan Korkmaz'ın eşi Ayla K., Selahattin A. ve Abdullah A.'ya 6 yıl 3'er ay, Fuat Furkan K.'ye 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Mahkeme Halil İbrahim A. ve Muhammed K.'yi tüm suçlardan beraat ettirirken, firari sanık M.K.'nin dosyasını ise ayırdı.

TARAFLAR KARARI İSTİNAFA TAŞIDI

Sanık avukatları cezalar yönünden, Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı ile duruşma savcısı ise 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçu yönünden verilen beraat hükümlerine yönelik yerel mahkemenin kararını Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği 21'inci Ceza Dairesi, yapılan inceleme sonrası davayı karara bağladı. Ceza dairesi tarafından yerel mahkemenin verdiği kararlarda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilerek yapılan başvuruların esastan reddine karar verildi. Oy birliği ile alınan kararın, Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği bildirildi.

6 KİŞİYE VERİLEN KARAR BOZULDU

27 sanıktan 19'una verilen kararları onayan 21'inci Ceza Dairesi, Ayla K.'nin da aralarında olduğu 6 kişiye verilen kararın da bozulmasına hükmetti. Sanıklar Ayla K., Buğrahan Ç., Burhanettin K., Cihan K., Safa K. ve Şükrü O. hakkında verilen kararın bozulmasına ve dosyalarının ayrılmasına karar vererek yerel mahkemeye geri gönderdi.

YARGITAY BOZMA KARARI VERDİ

Tarafların kararı temyiz etmesinin ardından dosya bu kez Yargıtay'a taşındı. Dosyanın geldiği 3'üncü Ceza Dairesi yaptığı incelemede, Osman Nuri Ü., Ferhat K., Göktürk K., Ahmet T., Orhan E., Muharrem A., Kadir K., Ergün K, Selahattin A., Abdullah B., Selim İ. ve suça sürüklenen çocuk sanık F.F.K. hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan verilen hapis cezaları yönünden yapılan değerlendirmede, "Olay tarihleri itibariyle alternatif cuma namazı kılmak ve dini sohbete katılmak dışında örgütün hiyerarşik yapısına katıldıklarına ilişkin, süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk bağlamında değerlendirilebilecek örgütsel faaliyetleri tespit edilemeyen ve bu haliyle sempatizan olduklarında kuşku bulunmayan sanık ve suça sürüklenen çocukların ispat edilemeyen müsnet suçtan beraatleri yerine, olgu ve delillerin hatalı değerlendirilmesi neticesinde ve yerinde olmayan gerekçe ile mahkumiyetlerine hükmedildiği" ifadelerine yer verildi.

SANIKLARDAN BİRİ İTİRAFÇI OLMAK İSTEMİŞ

Ceza Dairesi, sanıklardan Fatih Ö.'nün de temyiz aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğine dair dilekçe göndererek, bir takım bilgiler verdiği, ayrıntılı beyanının alınması gerektiği görüşünde bulundu. Ceza Dairesi tüm bu gerekçelerle sanıklara verilen mahkumiyet kararlarının bozulmasına karar vererek, dosyayı yeniden Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ve yerel mahkemeye gönderdi. Ceza Dairesi davanın 1 numaralı sanığı olan Oğuzhan Korkmaz'ın ve diğer sanıklardan Emre Emre'nin avukatlarının mazeret dilekçesi vermesine rağmen, onlar olmadan karar verilmesinin de adil yargılama ilkesine aykırı ve savunma hakkının kısıtlandığı gerekçesiyle bozma nedenini gerektirdiğini belirtti.

Öte yandan, Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi sanıklar hakkında verilen bazı kararlara yönelik yapılan temyiz taleplerinin de esastan reddine karar vererek, onanmasına hükmetti.