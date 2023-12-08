Başkan Büyükkılıç, Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi 2. etap çalışmalarını inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yarın temel atma töreni gerçekleştirilecek Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi 2. etabında yapılan çalışmaları inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında 618 konut için yarın temel atma töreni gerçekleştirilecek.

Büyükkılıç, tören öncesi Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi 2. etabında yapılan çalışmaları inceledi.

Proje hakkında bilgi veren Büyükkılıç, "2+1, 3+1, 90, 120 ve 140 metrekarelik daireler şeklindedir. Buradaki hak sahiplerinin tamamıyla anlaşmış durumdayız, bir sorun yok. Önceki etapta da yine 572 konutu yapıp, teslim etmiştik. Orada ayrıca cami, 5 iş yeri vardı. Burada da cami planımızda mevcuttur." ifadelerini kullandı.