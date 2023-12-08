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        Kayseri Barosundan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü açıklaması

        Kayseri Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Gülçin Eker Öksüzler, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 14:10 Güncelleme: 08.12.2023 - 16:17
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        Kayseri Barosundan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü açıklaması
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        Kayseri Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Gülçin Eker Öksüzler, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla açıklamada bulundu.

        Öksüzler, baronun konferans salonunda yaptığı açıklamada, yaşadıkları yüzyılda bir çok konuda dünyanın geliştiğini ancak hala insan haklarının dünyada tam olarak uygulanmadığını ve ihlallerinin gitgide arttığını gördüklerini söyledi.

        Temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi gerektiğine dikkati çeken Öksüzler, özgürlük-güvenlik ikilemi yaratılarak, bu gelişimin engellenmemesini, var olan hak ve özgürlüklerden de geri adım atılmamasını istedi.

        İsrail'in Filistin'deki saldırılarına değinen Öksüzler, Filistin'de hasta, çocuk, demeden hastanelerin, okulların, ibadethanelerin İsrail tarafından bombalanmasını lanetlediklerini dile getirdi.

        Bu durumun sona erdirilmesi ve Roma Statüsü gereği suçluların cezasız kalmaması için tüm devletlerin ve uluslararası kurumların üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Öksüzler, şunları kaydetti:

        "7 Ekim'den bu yana Filistin ve İsrail arasında yaşanan savaşın son bulmasını, yaşanan bu savaş nedeniyle daha fazla insanın haklarından yoksun kalmamasını, sadece eşit olanların eşit değil, görüş ve görünüş ayrımı yapılmadan temel insan hak ve özgürlüklerin tüm bireyler arasında eşit uygulanmasını umut ederek; adalet, kardeşlik ve özgürlük değerlerinin hakkıyla uygulandığı bir dünya diliyoruz. Kayseri Barosu olarak yaşanan ihlallerin her zaman karşısında duracağımızı, insan hakları, demokrasi, adalet ve özgürlük değerlerinin koruyucusu olmaktan vazgeçmeyeceğimizi, her şeyden önce bu ülkenin insanları ve hukukçuları olarak bahsettiğimiz sorunların çözümü için her alanda varlığımızı göstermekten, sesimizi çıkarmaktan, hukukun ve kanunların ışığında onurlu mesleğimizi vatandaşlarımızın haklarını korumak için kullanmaktan hiçbir zaman geri durmayacağımızı, ülkemizde ve dünyamızda yaşanan ihlallerin azalarak yok olması için verdiğimiz mücadeleyi her daim devam ettireceğimizi tüm kamuoyu ile saygıyla paylaşıyoruz."

        Etkinliğe, Kayseri Baro Başkanı Ali Köse de katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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