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        Kayseri'de engelli sporcular kulaç attı

        Türkiye Yüzme Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği tarafından engellilere yönelik yüzme müsabakaları düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 13:19 Güncelleme: 08.12.2023 - 13:22
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        Kayseri'de engelli sporcular kulaç attı
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        Türkiye Yüzme Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği tarafından engellilere yönelik yüzme müsabakaları düzenlendi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Olimpik Yüzme Havuzu'nda, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe engelli sporcular katıldı.

        Müsabakada sporcular, farklı kategorilerde yarıştı.

        Türkiye Yüzme Federasyonu Para Yüzme Teknik Kurul Üyesi Hasan Ertuğrul Çakmak, "Bu müsabakaya bedensel engelli, otizm ve ampute sporcularımız katılıyor. Görme engelli sporcularımızı da dahil ettik. İlimizde güzel bir etkinlik oluyor. Uzun zaman sonra böyle bir etkinlik oldu. Birbirinden başarılı sporcularımız var. Ülke genelinde bu başarıyı zaten gösteriyoruz. Kayseri olarak da çok başarılıyız. Bu etkinlikler kapsamında daha iyi yerlere gelerek şehrimizi birbirinden güzel sporcularımızla daha iyi yerlerde temsil etmek istiyoruz. Tüm engel kategorileri dahil 33 sporcumuz var." dedi.

        Kadınlar 50 metre serbestte Cemre Ateş, erkekler 50 metre serbestte ise Ahmet Yasin Göçlü birinci oldu. 100 metre serbestte kadınlarda birinci Melise Akyol olurken, erkeklerde Ahmet Yasin Göçlü birincilik elde etti.

        İrem Serra Kirkit kadınlar 400 metre serbestte, Ayşegül Doğanay 50 metre sırt üstünde, Atilla Yiğit Doğan da erkekler 50 metre sırt üstünde birinci oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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