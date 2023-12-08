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        Sarıoğlan'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 08:55 Güncelleme: 08.12.2023 - 09:01
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        Sarıoğlan'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

        C.G'nin kullandığı 06 KA 1148 plakalı kamyonet, Şenyurt Mahallesi Kayseri Caddesi'nde A.T. yönetimindeki 38 ABM 608 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralanan C.G. Sarıoğlan Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Savrulan araçların çarptığı yol kenarında park halindeki minibüste de hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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