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        Altaylı futbolcu İbrahim Öztürk'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı

        Altay kaptanı İbrahim Öztürk´ün vefat eden annesi Kibar Öztürk (65), son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 17:08 Güncelleme: 08.12.2023 - 17:10
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        Altaylı futbolcu İbrahim Öztürk'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı
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        Altay kaptanı İbrahim Öztürk´ün vefat eden annesi Kibar Öztürk (65), son yolculuğuna uğurlandı

        TFF 1´inci Lig takımlarından Altay'da kaptan İbrahim Öztürk'ün annesi Kibar Öztürk, bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Annesinin vefat haberini alan İbrahim Öztürk, kulübünden izin alarak Kayseri'ye geldi. Kibar Öztürk için Hulusi Akar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Öztürk'ün ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kibar Öztürk, Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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