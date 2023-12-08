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        Kayseri'den kısa kısa

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Teknik Koleji öğrencileri "eğitim-staj-istihdam" iş birliği kapsamında HES Kablo Üretim Tesisi'ne teknik gezi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 16:55 Güncelleme: 08.12.2023 - 16:55
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        Kayseri'den kısa kısa
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        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Teknik Koleji öğrencileri "eğitim-staj-istihdam" iş birliği kapsamında HES Kablo Üretim Tesisi'ne teknik gezi gerçekleştirdi.

        Kayseri OSB'den yapılan açıklamaya göre, HES Kablo, eğitimle yetişmiş personel ve aranan eleman portföyünü OSB Teknik Koleji öğrencileriyle paydaş faaliyetleriyle sürdürüyor.

        OSB Teknik Koleji Kordinatör Müdür Yardımcısı İrfan Ateş, öğrencilerin teknik atölyelerde aldıkları eğitimi üst düzey teknolojik tesislerde uygulama ve geliştirme imkanı bulduğunu belirtti.

        - Kocasinan Belediyesi geri dönüşümde ilk sıralarda yer alıyor

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu yıl 4 bin tonun üzerinde kağıt karton atığı geri dönüştürerek, 71 bin 618 ağacı kurtardıklarını bildirdi.

        Çolakbayrakdar, Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği'nin geçen yılki verilerine göre, Kocasinan Belediyesinin topladığı 7 bin 560 kilogram aydınlatma atık ile Türkiye genelinde birinci olduğunu ifade etti.

        "Sıfır Atık Projesi"ne ve geri dönüşüme büyük destek verdiklerini kaydeden Çolakbayrakdar, bu yıl 4 bin tonun üzerinde kağıt karton atığı geri dönüştürerek, 71 bin 618 ağacı kurtardıklarını, 8 yılda ise 37 bin 627 ton kağıt karton atığı geri dönüştürerek, 733 bin 812 ağacın kesilmesini önlediklerini belirtti.

        - Talas'ta antika pazarı pazar günü kapılarını açacak

        Talas'ta "Antika Pazarı" 10 Aralık'ta antika meraklıları için yeniden açacak.

        "Harman Meydanı'nda Tarihe Yolculuk" sloganıyla her ayın ikinci pazarı kurulan pazar, antika satıcılarıyla tarihi eşya meraklılarını buluşturuyor.

        Pazarda, tarihi ev eşyalarından radyo, gramofon ve plaklara, antika para ve pullardan tespih, halı ve kilime kadar birçok değerli ürün antika meraklılarının beğenisine sunuluyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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