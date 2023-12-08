Kayseri'de demir atölyesinin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Kayseri'nin İncesu ilçesinde demir atölyesinin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

Örenşehir Mahallesi'nde hurdacılar sitesindeki atölyenin bahçesinde atıkların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, müdahale ettikleri yangını kısa sürede söndürdü.

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