Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Büyükkılıç, Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi'nin programına katıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen Geleneksel Gece ve Plaket Töreni'ne katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 12:39 Güncelleme: 09.12.2023 - 12:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyükkılıç, Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi'nin programına katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen Geleneksel Gece ve Plaket Töreni’ne katıldı.

        Belediye'den yapılan açıklamaya göre, Erciyes Kültür Merkezi’ndeki programda konuşan Büyükkılıç, şehirde kentsel dönüşümü başlatmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

        Büyükkılıç, genç mühendislere donanımlı ve eğitimli olmalarını tavsiye etti.

        Meslekte uzun yıllar emek veren üyelere plaket takdim edilen programa, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol ve yönetim kurulu ile üyeler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dink ailesinin avukatı o kararı yorumladı
        Dink ailesinin avukatı o kararı yorumladı
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        Vücuttaki iltihabı artırıyor! En kötü 10 yeme alışkanlığı
        Vücuttaki iltihabı artırıyor! En kötü 10 yeme alışkanlığı
        "Bu futbol Danimarka'da yetmez"
        "Bu futbol Danimarka'da yetmez"
        Avrupa'da yapay zeka kontrol edilecek
        Avrupa'da yapay zeka kontrol edilecek
        Dünkü sağanağın ardından... Baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü sağanağın ardından... Baraj doluluk oranı ne oldu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        "Pes" dedirten olay! Öldüren anahtarlık!
        "Pes" dedirten olay! Öldüren anahtarlık!
        -50 derecede günlük yaşam
        -50 derecede günlük yaşam
        O anlar kamerada! Tinerle sobayı yaktı! Alevlerin içinde kaldı!
        O anlar kamerada! Tinerle sobayı yaktı! Alevlerin içinde kaldı!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        'Kedilerin babası' 700 kediye mama taşıyor
        'Kedilerin babası' 700 kediye mama taşıyor
        10 Yunan adasına 7 günlük vize: Detaylar belli oldu
        10 Yunan adasına 7 günlük vize: Detaylar belli oldu
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        "Beni öldürmeye çalışıyorlar"
        "Beni öldürmeye çalışıyorlar"
        Yunanistan'da 10 adaya kapıda vizeye AB'den onay
        Yunanistan'da 10 adaya kapıda vizeye AB'den onay
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        ERÜ'de ameliyatlar robotik cerrahi sistemle yapılacak
        ERÜ'de ameliyatlar robotik cerrahi sistemle yapılacak
        Yargıtay, 'Adalet Yürüyüşü'ne saldırı' girişimi davasında verilen kararı bo...
        Yargıtay, 'Adalet Yürüyüşü'ne saldırı' girişimi davasında verilen kararı bo...
        Kayserispor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Kayserispor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Kayseri'de demir atölyesinin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
        Kayseri'de demir atölyesinin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
        Altaylı futbolcu İbrahim Öztürk'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı
        Altaylı futbolcu İbrahim Öztürk'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'den kısa kısa