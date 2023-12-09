Büyükkılıç, Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi'nin programına katıldı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen Geleneksel Gece ve Plaket Töreni'ne katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen Geleneksel Gece ve Plaket Töreni’ne katıldı.

Belediye'den yapılan açıklamaya göre, Erciyes Kültür Merkezi’ndeki programda konuşan Büyükkılıç, şehirde kentsel dönüşümü başlatmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Büyükkılıç, genç mühendislere donanımlı ve eğitimli olmalarını tavsiye etti.

Meslekte uzun yıllar emek veren üyelere plaket takdim edilen programa, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol ve yönetim kurulu ile üyeler katıldı.