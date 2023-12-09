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        Kayseri'de, otomobilin çarptığı bisikletli öldü

        KAYSERİ'de,otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 22:58 Güncelleme: 09.12.2023 - 23:00
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        Kayseri'de, otomobilin çarptığı bisikletli öldü
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        KAYSERİ'de,otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 21.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Kuzey Çevre Yolunda meydana geldi. Murat U. yönetimindeki 38 ACG 847 plakalı otomobil, üzerinden kimlik çıkmayan bisiklet sürücüsüne çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, erkek olan bisiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, hayatını kaybeden bisiklet sürücüsü yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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