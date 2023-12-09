ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon:KadirHas Kongre Merkezi

Hakemler: Kerem Yılmaz, Hakan Ok, Burak Pehlivan

Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 22, Ellenberg 15, Merve Arı 12, Ayşegül Günay Aladağ 14, Aslıhan Kaçar, Candan Eylül Dikmen 3, Petronyte 15, Goncagül Kavak 1, Damla Gezgin 8, Nazlı Bircan Gökdemir, Holmes 13

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Jackson 21, Sena Işık, Betül Kutlu 6, Öykü Taşkın, Elanur Demir 2, Şara Baş, Pardee 25, Brown 24

1. Periyot: 22-22

Devre: 55-31

3. Periyot: 86-48

KAYSERİ

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