Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 17:50 Güncelleme: 09.12.2023 - 17:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Salon:KadirHas Kongre Merkezi

        Hakemler: Kerem Yılmaz, Hakan Ok, Burak Pehlivan

        Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 22, Ellenberg 15, Merve Arı 12, Ayşegül Günay Aladağ 14, Aslıhan Kaçar, Candan Eylül Dikmen 3, Petronyte 15, Goncagül Kavak 1, Damla Gezgin 8, Nazlı Bircan Gökdemir, Holmes 13

        Hatay Büyükşehir Belediyespor: Jackson 21, Sena Işık, Betül Kutlu 6, Öykü Taşkın, Elanur Demir 2, Şara Baş, Pardee 25, Brown 24

        1. Periyot: 22-22

        Devre: 55-31

        3. Periyot: 86-48

        KAYSERİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Köpeklerin saldırdığı Tunahan'dan iyi haber
        Köpeklerin saldırdığı Tunahan'dan iyi haber
        "Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil"
        "Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil"
        Korku filmi gibi... O an kamerada! Karayolunda heyelan!
        Korku filmi gibi... O an kamerada! Karayolunda heyelan!
        Djiku ve Colley derbide oynayacak mı?
        Djiku ve Colley derbide oynayacak mı?
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        Ünlü oyuncu hakkında yeni suçlama
        Ünlü oyuncu hakkında yeni suçlama
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        "97 vatandaşımız kurtarıldı!" AFAD'dan 33 kent için kritik uyarı!
        "97 vatandaşımız kurtarıldı!" AFAD'dan 33 kent için kritik uyarı!
        Vücuttaki iltihabı artırıyor! En kötü 10 yeme alışkanlığı
        Vücuttaki iltihabı artırıyor! En kötü 10 yeme alışkanlığı
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        -50 derecede günlük yaşam
        -50 derecede günlük yaşam
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        "Bu futbol Danimarka'da yetmez"
        "Bu futbol Danimarka'da yetmez"
        Otomobilde 2 genç vardı! Öldüren manevra!
        Otomobilde 2 genç vardı! Öldüren manevra!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        Ödüle doymayan bilim insanı! Hayatımızı iyileştirecek buluş ondan gelebilir
        Ödüle doymayan bilim insanı! Hayatımızı iyileştirecek buluş ondan gelebilir
        10 Yunan adasına 7 günlük vize: Detaylar belli oldu
        10 Yunan adasına 7 günlük vize: Detaylar belli oldu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Bakan Özhaseki, Kayseri'de kütüphane ve spor salonu açılış töreninde konuşt...
        Bakan Özhaseki, Kayseri'de kütüphane ve spor salonu açılış töreninde konuşt...
        Bakan Özhaseki: `En riskli' diye adları zikredildiği halde hiç çalışma yapm...
        Bakan Özhaseki: `En riskli' diye adları zikredildiği halde hiç çalışma yapm...
        Bakan Özhaseki, Kayseri'de kentsel dönüşüm projesi temel atma töreninde kon...
        Bakan Özhaseki, Kayseri'de kentsel dönüşüm projesi temel atma töreninde kon...
        Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı
        Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı
        Büyükkılıç, Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi'nin programına katıldı
        Büyükkılıç, Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi'nin programına katıldı
        ERÜ'de ameliyatlar robotik cerrahi sistemle yapılacak
        ERÜ'de ameliyatlar robotik cerrahi sistemle yapılacak