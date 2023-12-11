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        Kocasinan Akademi, 49 branşta 38 bin 562 kişiye eğitim verdi

        Kocasinan Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kocasinan Akademi ile bu yıl 49 branşta 38 bin 562 kişiye eğitim verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 15:07 Güncelleme: 11.12.2023 - 15:08
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        Kocasinan Akademi, 49 branşta 38 bin 562 kişiye eğitim verdi
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        Kocasinan Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kocasinan Akademi ile bu yıl 49 branşta 38 bin 562 kişiye eğitim verdi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi'nin vatandaşların sosyal hayatına renk kattığını, örnek uygulamaları Kayseri’ye kazandırdıklarını belirtti.

        Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi'nin her yaş grubuna hitap ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

        "Kocasinan Akademi birimimizle eğitim, sosyal, kültür, sanat, spor gibi hayatın her alanında vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Birimimizle sunduğumuz meslek edindirme kurslarımızla eğitim alamamış ya da yeni bir meslek dalında kendini geliştirmek isteyen vatandaşlarımızın, kendilerine uygun bir alanda eğitim almalarını sağlıyoruz. Gençlerimizi yetenek ve ilgi alanlarına yönlendirerek sosyal yaşama hazırlıyor, işsizliğe alternatif çözümler üretiyoruz. Böylelikle vatandaşlarımız öğrendikleriyle aile bütçesine, ülkemize ve Kayseri ekonomisine katkı sağlıyor."

        İnsan hayatına değer katmak için gayret gösterdiklerini belirten Çolakbayrakdar, Kocasinan ilçesi için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

        Galeri
        Galeri

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