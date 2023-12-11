Kayserispor son 18 yılın en iyi başlangıcını yaptı SüperLig'de bu sezon aldığı sonuçlarla dikkat çeken Kayserispor, son 18 yılın en iyi lig başlangıcını yaptı. Sarı-kırmızılı takım 6 bin 581 gün sonra ligde ilk 15 haftada 29 puan toplayarak 3'üncü sırada yer aldı.

SüperLig'de bu sezon aldığı sonuçlarla dikkat çeken Kayserispor, son 18 yılın en iyi lig başlangıcını yaptı. Sarı-kırmızılı takım 6 bin 581 gün sonra ligde ilk 15 haftada 29 puan toplayarak 3'üncü sırada yer aldı.

Süper Lig'in 15'inci haftasında kendi sahasında Pendikspor'u, Thiam ve Bahoken'in golleri ile 2-0 mağlup eden Kayserispor puanını 29'a yükseltti. Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde, son 7 haftada 6 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı kırmızılı ekip, kendi sahasında oynadığı 8 karşılaşmada ise mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezon gösterdiği başarılı grafik ile dikkatleri üzerine çeken Kayserispor, ligde de 3'üncü sırada yer aldı ve Süper Lig'de 6 bin 581 gün sonra en iyi ilk 15 haftasını geride bırakmış oldu. En son 2005-06 sezonunda Ertuğrul Sağlam yönetiminde ilk 15 haftada 9 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 29 puan toplayarak, bu başarıya imza atan sarı-kırmızılı takım söz konusu sezonda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından puan sıralamasında 3'üncü sırada yer almıştı. Öte yandan, sarı kırmızılılar bu sezon attığı 7 kafa golü ile ligde Trabzonspor ile birlikte en fazla kafa golüne imza atan takımı oldu.