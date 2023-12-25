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        Kayseri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde 23 milyon 170 bin kWh'lik elektrik üretildi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde 4,5 yılda değeri 44 milyon 202 bin lira olan 23 milyon 170 bin kWh'lik elektrik üretildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 14:02 Güncelleme: 25.12.2023 - 14:02
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        Kayseri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde 23 milyon 170 bin kWh'lik elektrik üretildi
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde 4,5 yılda değeri 44 milyon 202 bin lira olan 23 milyon 170 bin kWh'lik elektrik üretildiğini bildirdi.

        Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, KASKİ bünyesinde hizmet veren tesiste, evsel atık suların arıtılarak alıcı ortamın kirlenmesinin önlenerek ekonomiye önemli destek sağlandığını belirtti.

        İnsan ve çevre sağlığına büyük önem verdiklerini anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Birincil çamurundan 11 milyon 691 bin metreküp biyogaz üretilerek, biyogazın jeneratörlerde yakılmasıyla da ekonomik değeri 44 milyon 202 bin lira olan 23 milyon 170 bin kWh elektrik enerjisi elde edildi. Kent genelindeki tesislerin tamamı tam kapasiteyle en iyi şekilde çalıştırılıyor. KASKİ'miz şehrin içme suyu ihtiyacını en kaliteli şekilde karşılarken, kirli suları da çevreye zarar vermeden arıtıyor. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için böyle tesislerin sayısını arttırmak için yatırımlarımız devam edecek."

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