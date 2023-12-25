Kayseri'de, 2 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 tabanca ve 61 mermi ile 2 telsiz ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan M.A, L.A ve R.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.