Kayseri'de 2 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Kayseri'de, 2 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de, 2 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, 2 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 tabanca ve 61 mermi ile 2 telsiz ele geçirildi.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan M.A, L.A ve R.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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