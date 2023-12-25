Kayseri'de şiir yarışmasına 1608 kişi katıldı Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen şiir yarışmasına 1608 kişi katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen şiir yarışmasına 1608 kişi katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, şiir yarışmasında 1608 kişi arasından dereceye girenler belli oldu.

Seçici kurulunda şairler Prof. Dr. Nurullah Genç, Yavuz Bülent Bakiler, Hayati İnanç, Prof. Dr. Ömür Ceylan, Prof. Dr. Mehmet Can Doğan, Mehmet Aycı ve Ali Günvar ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgüncü yer aldı.

Yarışmada, Bursa'dan "Yağmur" adlı şiiri ile katılan Nevzat Konşer birinci, İzmir’den "Kendini Besleyen Mezar" adlı şiir ile katılan Abdullah Kurt ikinci, Kocaeli’den "Kırık Vazolar" adlı şiir ile katılan Ömriye Erdoğan Karataş da üçüncü oldu.

Dereceye giren yarışmacılardan birinciye 8 bin, ikinciye 7 bin, üçüncüye 6 bin lira ödül verildi.