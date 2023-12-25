13 Şurada Paylaş! Hakkari'de 2 gündür etkili olan yağış nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 1 metreyi aştı. İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, kent genelinde kar ve tipi nedeniyle 32 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

14 Şurada Paylaş! Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları ve belediye ekipleri de kent merkezi ve ana yollarda kar küreme çalışmalarına devam ediyor.