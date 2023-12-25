Doğuda kar esareti! 8 kentte 1745 yerleşim yerine ulaşılamıyor!
Kar yağışı yurdun doğusunda esarete dönüştü. Erzurum, Kars, Tunceli, Ardahan, Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta; kar ve tipi nedeniyle 1745 yerleşim yerine ulaşım sağlanamadığı bildirildi. İşten yurttan kar manzaraları...
Yurdun doğusunda birçok il ve ilçede eğitime kar engeli yaşanırken, 8 kentte 1745 yerleşim birimine de tipi ve kar nedeniyle ulaşılamadığı bildirildi.
AA'da yer alan habere göre Erzurum'da, kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 1008 mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların kapalı olduğu mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan'da 57, Kars'ta 64, Tunceli'de ise 76 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel idaresi ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Van'ın kırsal bölgelerinde 2 gündür etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 451 yerleşim biriminin yolu kapandı.
Belediye karla mücadele ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için çalışma başlattı.
Muradiye ilçesinde elektrik arızasını gidermek için çalışma yapan Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekipleri de Otlakbaşı Mahallesi yakınlarında mahsur kalınca belediye ekiplerince kurtarıldı.
Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Çaldıran-Doğubayazıt yolu Tendürek mevkiinde gece araçlarıyla yolda kalan sürücülere Türk Kızılay Muradiye Şubesi gönüllülerince kumanya verildi.
Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, bölgede etkili olan kar ve fırtınanın yaşamı olumsuz etkilediğini ifade ederek, yolda mahsur kalan sürücülere yardımcı olmaya çalıştıklarını belirtti.
Hakkari'de 2 gündür etkili olan yağış nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 1 metreyi aştı. İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, kent genelinde kar ve tipi nedeniyle 32 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları ve belediye ekipleri de kent merkezi ve ana yollarda kar küreme çalışmalarına devam ediyor.
Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ise kent merkezi ve ilçelerde etkili olan kar nedeniyle kapanan 41 köy yolundan 33'ünü açtıklarını belirtti.
Vatandaşların mağdur olmaması için kapalı 8 köy yolunu da açmak için ekiplerin çalıştığını ifade eden Yentür, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini aktardı.
Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kardan dolayı 49 köye ulaşımın sağlanamadığını belirtti.
Kurtkan, köy yollarının ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız yürüttüğünü kaydetti.