Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA: Doğuda kar esareti! Erzurum, Kars, Tunceli, Ardahan, Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 1745 yerleşim yerine ulaşılamıyor!

        Doğuda kar esareti! 8 kentte 1745 yerleşim yerine ulaşılamıyor!

        Kar yağışı yurdun doğusunda esarete dönüştü. Erzurum, Kars, Tunceli, Ardahan, Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta; kar ve tipi nedeniyle 1745 yerleşim yerine ulaşım sağlanamadığı bildirildi. İşten yurttan kar manzaraları...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 11:05 Güncelleme: 25.12.2023 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yurdun doğusunda birçok il ve ilçede eğitime kar engeli yaşanırken, 8 kentte 1745 yerleşim birimine de tipi ve kar nedeniyle ulaşılamadığı bildirildi.

        2

        AA'da yer alan habere göre Erzurum'da, kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 1008 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

        3

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların kapalı olduğu mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.

        4

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan'da 57, Kars'ta 64, Tunceli'de ise 76 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        5

        İl Özel idaresi ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. ​​​​​​​

        6

        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

        7

        Van'ın kırsal bölgelerinde 2 gündür etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

        8

        Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 451 yerleşim biriminin yolu kapandı.

        9

        Belediye karla mücadele ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için çalışma başlattı.

        10

        Muradiye ilçesinde elektrik arızasını gidermek için çalışma yapan Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekipleri de Otlakbaşı Mahallesi yakınlarında mahsur kalınca belediye ekiplerince kurtarıldı.

        11

        Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Çaldıran-Doğubayazıt yolu Tendürek mevkiinde gece araçlarıyla yolda kalan sürücülere Türk Kızılay Muradiye Şubesi gönüllülerince kumanya verildi.

        12

        Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, bölgede etkili olan kar ve fırtınanın yaşamı olumsuz etkilediğini ifade ederek, yolda mahsur kalan sürücülere yardımcı olmaya çalıştıklarını belirtti.

        13

        Hakkari'de 2 gündür etkili olan yağış nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 1 metreyi aştı. İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, kent genelinde kar ve tipi nedeniyle 32 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

        14

        Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları ve belediye ekipleri de kent merkezi ve ana yollarda kar küreme çalışmalarına devam ediyor.

        15

        Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ise kent merkezi ve ilçelerde etkili olan kar nedeniyle kapanan 41 köy yolundan 33'ünü açtıklarını belirtti.

        16

        Vatandaşların mağdur olmaması için kapalı 8 köy yolunu da açmak için ekiplerin çalıştığını ifade eden Yentür, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini aktardı.

        17

        Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kardan dolayı 49 köye ulaşımın sağlanamadığını belirtti.

        18

        Kurtkan, köy yollarının ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız yürüttüğünü kaydetti.

        19
        20
        21
        #kar haberleri
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        'Fazla hesap çetesi'nin turistlere saldırısı kamerada!
        'Fazla hesap çetesi'nin turistlere saldırısı kamerada!
        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
        "Bunlar mı Türkiye'nin en iyisi?"
        "Bunlar mı Türkiye'nin en iyisi?"
        Tipide felaket! İş makinesi uçuruma yuvarlandı
        Tipide felaket! İş makinesi uçuruma yuvarlandı
        Icardi'ye penaltı var mı?
        Icardi'ye penaltı var mı?
        Cinsel istismar sanığı öğretmenden pişkin savunma!
        Cinsel istismar sanığı öğretmenden pişkin savunma!
        Derbi sonrası Icardi gerilimi!
        Derbi sonrası Icardi gerilimi!
        Prof. Dr. Şener'den JN.1 açıklaması!
        Prof. Dr. Şener'den JN.1 açıklaması!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        2023'ün ayrılıkları
        2023'ün ayrılıkları
        26 terörist etkisiz hale getirildi
        26 terörist etkisiz hale getirildi
        Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek
        Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek
        Meyve bıçağıyla cinayet! Katil: 16 Maktul: 17 yaşında!
        Meyve bıçağıyla cinayet! Katil: 16 Maktul: 17 yaşında!
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        İngiliz bakanın şakası ülkeyi karıştırdı
        İngiliz bakanın şakası ülkeyi karıştırdı
        Nisanur 2 yaşındaydı... Caniye 2 kez ağır müebbet!
        Nisanur 2 yaşındaydı... Caniye 2 kez ağır müebbet!
        Otomotivin 2023'ü! İlklerin ve rekorların yılı...
        Otomotivin 2023'ü! İlklerin ve rekorların yılı...
        Kartal'dan Buruk'a yanıt!
        Kartal'dan Buruk'a yanıt!