Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon:DeveliMurat Kocatürk

Hakemler: Koray Yılmazgil, Yasin İlhan

Develi Belediyespor: Kemal Kayhan, Igor, Cepeda, Abdullah Çam, Muhammet Ertuğrul, Yasin Aydın (Mustafa Susam, Enes Ali Ay, Onur İrteni, Rıfat Kantarcı, Nikitin, Egecan Avcıl, Metin Durmuş, Burak Çevik)

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Halit Kurtuluş, Furkan Aydın, Mustafa Cervatoğlu, Ivanov, Enes Atlı, Gunter (Hoff, Ahmetcan Büyükgöz, Atakan Topal, Can Koç, Eray Berke Yetkin, Eren Ali Öztürk,Umut Özdemir, Batuhan Yurdagül, )

Setler: 22-25, 25-21, 21-25, 25-23, 15-8

Süre: 138 dakika (27,33,31,29,18)

KAYSERİ

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