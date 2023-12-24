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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 19:48 Güncelleme: 24.12.2023 - 19:54
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:DeveliMurat Kocatürk

        Hakemler: Koray Yılmazgil, Yasin İlhan

        Develi Belediyespor: Kemal Kayhan, Igor, Cepeda, Abdullah Çam, Muhammet Ertuğrul, Yasin Aydın (Mustafa Susam, Enes Ali Ay, Onur İrteni, Rıfat Kantarcı, Nikitin, Egecan Avcıl, Metin Durmuş, Burak Çevik)

        Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Halit Kurtuluş, Furkan Aydın, Mustafa Cervatoğlu, Ivanov, Enes Atlı, Gunter (Hoff, Ahmetcan Büyükgöz, Atakan Topal, Can Koç, Eray Berke Yetkin, Eren Ali Öztürk,Umut Özdemir, Batuhan Yurdagül, )

        Setler: 22-25, 25-21, 21-25, 25-23, 15-8

        Süre: 138 dakika (27,33,31,29,18)

        KAYSERİ

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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