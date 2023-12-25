Fazla hesap ödemeyi reddeden turistleri gasp eden çeteyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı - Güncel haberler

Fazla hesap ödemeyi reddeden turistleri gasp eden çeteyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı - Güncel haberler

'Fazla hesap çetesi'nin müşterilere saldırı anlarına ait görüntüler ortaya çıktı İstanbul Beyoğlu'na bazı eğlence mekanlarında fazla hesap ödemeyi reddeden turistleri gasp ve darp eden çeteyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Şu ana kadar 93 şüphelinin yakalandığı soruşturmada zanlıların turistlere saldırdığı dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da eğlence mekanlarına giden turistlere, fazla hesap çıkaran ve ödemeyi yapmayı reddeden müşterileri darp ederek yağmalayan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilere ait görüntüler ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre görüntülerde şüphelilerin turistleri darp ettiği anlar da yer aldı.

Beyoğlu ve Beşiktaş’ta alkollü eğlence mekanlarına giden turistlere, fazla hesap çıkaran ve ödemeyi yapmayı reddeden müşterileri darp ederek yağmaladıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

REKLAM İstanbul merkezli 13 ilde yapılan operasyon sonucu 93 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yakalanmasının ardından söz konusu eğlence mekanlarında hesapları fazla bulup ödemeyen müşterilerin darp edildiği anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Murat Y., Kerem O. ve Nizamettin D.'nin sahibi olduğu gece kulübü, Gürkan G. ve Özkan G.’nin sahibi olduğu kulüp, Recep B. ve Kenan T.’nin sahibi olduğu kulüp, Mehmet K. ve Bülent K.’nın sahibi olduğu kulüp, Murat Ö. ve Yaşar Y.’nin sahibi olduğu iş yerlerinde, yüksek fiyatları ödemeyi reddeden müşterilerin darp edilerek yağmalandığı anlar yer aldı. Şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.