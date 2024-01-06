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        Başkan Palancıoğlu, Mehmet Altun Ortaokulu'ndaki çalışmaları inceledi

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, inşaatı süren Mehmet Altun Ortaokulu bahçesindeki asfalt çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 15:25 Güncelleme: 06.01.2024 - 15:26
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        Başkan Palancıoğlu, Mehmet Altun Ortaokulu'ndaki çalışmaları inceledi
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        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, inşaatı süren Mehmet Altun Ortaokulu bahçesindeki asfalt çalışmalarını inceledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Osmanlı Mahallesi'nde yapımı devam eden Av. Mehmet Altun Ortaokulu'nda çalışmalarda sona gelindi.

        Okul bahçesindeki asfalt çalışmalarını inceleyen Palancıoğlu, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, Türkiye'de en çok okul yapan belediye olduklarını kaydetti.

        Av. Mehmet Altun Ortaokulu'nun bölgenin önemli ihtiyaçlarından olduğunu vurgulayan Palancıoğlu, "İnşallah burası 2. dönemde hizmete girecek. Bu mahalledeki okul ihtiyacı da böylece giderilmiş olacak." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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