Başkan Büyükkılıç, Aşık Seyrani türkü dinletisine katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Aşık Seyrani türkü dinletisine katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Büyükkılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Develiler Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğinde düzenlenen Aşık Seyrani türkü dinletisinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Programa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Kayseri Develililer Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Arslan ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Büyükkılıç, çocukluğundan beri Seyrani'nin her zaman gerçekleri savunan ve söylemesini bilen bir şair olarak duyduğunu belirtti.

Dursun ise Aşık Seyrani'nin Develi'nin yetiştirdiği ve ünü Türkiye'yi aşan bir şair olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Aşık Seyrani'nin şiirleri okundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korosu sanatçıları, Aşık Seyrani'nin şiirlerinden bestelenen türküleri seslendirdi.