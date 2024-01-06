Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Sarıkamış şehitleri Kayseri'de anıldı

        Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı dolayısıyla Kayseri'de düzenlenen etkinlikte şehitler anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 14:15 Güncelleme: 06.01.2024 - 14:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sarıkamış şehitleri Kayseri'de anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı dolayısıyla Kayseri'de düzenlenen etkinlikte şehitler anıldı.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından Sarıkamış şehitlerini anma programı için Erciyes Dağı'ndan kamyonla getirilen kar, Cumhuriyet Meydanı'ndaki alana döküldü.

        Öğrenciler, 109 yıl önceki askerlerin kıyafetleriyle kar üstüne uzanarak şehitleri andı.

        Programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anadolu topraklarının vatan yapılmasında Sarıkamış'ta can verenlerin öneminin büyük olduğunu söyledi.

        Tarihin her döneminde Türk milleti üzerine oyunlar oynandığını vurgulayan Büyükkılıç, "Ders alırsak tarih tekerrür etmez." dedi.

        AK Parti Kayseri Milletvekili Murad Cahid Cıngı ise Anadolu coğrafyasını kanlarıyla Türk milletine hediye eden Sarıkamış şehitlerine minnet duyduklarını belirtti.

        Konuşmaların ardından vatandaşlar ve protokol üyeleri, asker kıyafeti giyen öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bahçeli: Korku tacirliğine soyunanlar...
        Bahçeli: Korku tacirliğine soyunanlar...
        İstanbul'da kar yağışı ne zaman, nerede bekleniyor?
        İstanbul'da kar yağışı ne zaman, nerede bekleniyor?
        Emekli işçi ve çiftçiye ek zam hazırlığı
        Emekli işçi ve çiftçiye ek zam hazırlığı
        Taksideki yolcu arka kapıyı açtı! Motokurye öldü!
        Taksideki yolcu arka kapıyı açtı! Motokurye öldü!
        Canan Karatay'ın HPV aşısıyla ilgili açıklamaları tepki topladı
        Canan Karatay'ın HPV aşısıyla ilgili açıklamaları tepki topladı
        85 yaşında ikizleri oldu
        85 yaşında ikizleri oldu
        Çeyiz parası biriktiriyordu! Merve'yi öldürenler için iddianame
        Çeyiz parası biriktiriyordu! Merve'yi öldürenler için iddianame
        Almanya'da sel uyarısı
        Almanya'da sel uyarısı
        Perisic sürprizi!
        Perisic sürprizi!
        Transferde sıcak gelişme!
        Transferde sıcak gelişme!
        Ayla Algan'a veda
        Ayla Algan'a veda
        "Bu takımı hiç kimse ayağa kaldıramaz"
        "Bu takımı hiç kimse ayağa kaldıramaz"
        Kurye, kargo sahibine taciz mesajı attı! Kargo şirketine 250 bin TL ceza!
        Kurye, kargo sahibine taciz mesajı attı! Kargo şirketine 250 bin TL ceza!
        Ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı
        Ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı
        Yüzde 48 artışla başladı
        Yüzde 48 artışla başladı
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Van Bronckhorst defteri kapandı!
        Van Bronckhorst defteri kapandı!
        Komşu'ya 'Golden Visa' ilgisi
        Komşu'ya 'Golden Visa' ilgisi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Kayseri'de uçuruma yuvarlanan beton mikserinde sıkışan sürücüyü itfaiye kur...
        Kayseri'de uçuruma yuvarlanan beton mikserinde sıkışan sürücüyü itfaiye kur...
        Kayseri'de polisten kaçan 2 şüpheli yakalandı
        Kayseri'de polisten kaçan 2 şüpheli yakalandı
        Anne adayları, gebe okuluyla normal doğumu tercih ediyor
        Anne adayları, gebe okuluyla normal doğumu tercih ediyor
        Kayseri'deki hayvanat bahçesi bir yılda 450 bin kişiyi ağırladı
        Kayseri'deki hayvanat bahçesi bir yılda 450 bin kişiyi ağırladı
        Görme yetisini 18 yaşında kaybeden imam engelleri meslek aşkıyla aşıyor
        Görme yetisini 18 yaşında kaybeden imam engelleri meslek aşkıyla aşıyor
        Kayseri'de müstakil evde çıkan yangın hasara yol açtı
        Kayseri'de müstakil evde çıkan yangın hasara yol açtı