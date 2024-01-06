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        Kayseri'deki hayvanat bahçesi bir yılda 450 bin kişiyi ağırladı

        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri ve İç Anadolu'nun cazibe merkezlerinden olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, geçen yıl 450 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 11:34 Güncelleme: 06.01.2024 - 11:34
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        Kayseri'deki hayvanat bahçesi bir yılda 450 bin kişiyi ağırladı
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        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri ve İç Anadolu'nun cazibe merkezlerinden olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, geçen yıl 450 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

        Kentte 2013 yılında kurulan ve 153 türde yaklaşık 1600 hayvanı barındıran Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, yerli ve yabancı turistlerin kentte ilk uğradığı mekanlardan biri haline geldi.

        180 dönüm arazisi ve barındırdığı türler bakımından İç Anadolu'daki en büyük hayvanat bahçelerinden birisi olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ni 2023 yılında 450 binin üzerinde kişi ziyaret etti.

        Hayvanat Bahçesi Müdürü Kaan Erkekoğlu, AA muhabirine, hayvanat bahçesinde egzotik, tropikal ve evcil olmak üzere 3 grup hayvan türü bulunduğunu söyledi.

        Hayvanat bahçesinde yazlık ve kışlık barınakların bulunduğunu söyleyen Erkekoğlu, "Şu an hayvanlarımız kış şartları için özel tasarlanan barınaklarımızda bulunuyor. Kışlık barınaklarda ısı ve nem oranları artırıldı. Barınaklar doğal yaşamlarına en yakın ortama göre ayarlandı." dedi.

        - "Enerji ve protein içeren besinler veriyoruz"

        Kış aylarında hayvanların özel karışımlı yiyecekle beslendiğini vurgulayan Erkekoğlu, şunları kaydetti:

        "Hayvanlarımıza kış aylarında daha çok enerji ve protein içeren besinler veriyoruz. Yem karışımlarını düzenleyerek vitamin ve mineral desteği sağladık. Hayvanat bahçemizdeki ayılar kış uykusuna yatmıyor. Bunun sebebi de besin bulma konusundaki rahatlık. Yani doğadaki ayılar kış aylarında yiyecek bulamadıkları için uzun süren uykuya yatar. Burada öyle bir sıkıntı olmadığı için uykuya yatma gereği duymuyorlar. Tropikal kuş yönünden zengin bir hayvanat bahçemiz var. Kuşlarımız için de doğal ortamlarına yakın nem ve ısı şartları oluşturuyoruz."

        - Hayvanat bahçesi 450 binden fazla ziyaretçi ağırladı

        Erkekoğlu, hayvanat bahçesinin hem Kayserili vatandaşların hem de kente şehir dışından gelen yerli ve yabancı misafirlerin en çok tercih ettiği yerlerden olduğunu kaydetti.

        Özellikle yaz aylarında ve tatil dönemlerinde ziyaretçi sayısında yoğunluk yaşandığını vurgulayan Erkekoğlu, "2023 yılında 450 binin üzerinde ziyaretçi ağırladık. Ziyaret saatlerimiz kış ve yaz aylarında farklılıklar gösteriyor ama kışın da ziyarete açığız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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