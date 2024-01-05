Kayserispor'da Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor
Mondihome Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 7 Ocak Pazar günü sahasında EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mondihome Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 7 Ocak Pazar günü sahasında EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdman, top kapma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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