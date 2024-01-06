513 gün oldu... Katil aranıyor! İzmir'de, boşanma aşamasındaki eşi 31 yaşındaki Ezgi Zerkin'i tabanca ile öldürüp kaçan 36 yaşındaki Deniz Özarslan, 513 gündür yakalanamadı. Ezgi'nin annesi 60 yaşındaki Ziynet Zerkin, "Ateş düştüğü yeri yakıyor. Kızımın katilinin son nefesime kadar peşinde olacağım ve yakalanması için yaşıyorum. Öfkeliyim, öfkem dağlardan büyük" dedi

İzmir'de olay, 29 Temmuz 2022'de, Konak ilçesi Mersinli Mahallesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. Deniz Özarslan (36), boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Zerkin'in (31) çalıştığı iş yerine geldi.

EZGİ'Yİ SİLAHLA BAŞINDAN VURDU DHA'da yer alan habere göre Deniz Özarslan, belinden çıkardığı tabancayla eşinin başına ateş edip, kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ Ezgi Zerkin, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Beyin ölümü gerçekleşen ve bir süre makineye bağlı yaşayan Ezgi Zerkin, 11 Ağustos'ta hayatını kaybetti.

KADIN ÖRGÜTLERİ DESTEK VERDİ Olaydan sonra kaçan Deniz Özarslan, 513 güne rağmen hâlâ yakalanamadı. Bu süreçte Ezgi Zerkin'in ailesi ve 'Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri' üyelerinin birçok şehre 'Ezgi Zerkin'in katili Deniz Özarslan aranıyor' yazılı afişler asmasına rağmen, sonuç alınamadı.

ÖLDÜKTEN 10 AY SONRA BOŞANDI Ezgi Zerkin'in eşi Deniz Özarslan'a açtığı boşanma davası ise 15 Haziran'da sonuçlandı. Ezgi, ölümünden 10 ay sonra Deniz Özarslan'dan boşandı.

"YAŞAYAN ÖLÜLER OLDUK" Olayın İzmir'in göbeğinde meydana geldiğini söyleyen Ezgi´nin annesi Ziynet Zerkin, "İş yerinde asla tartışma yok. 24 saniyede giriyor ve çıkıyor. Planlı programlı şekilde gitmiş ve sıkmış. Vurdu ve kaçtı. Biz yaşamaya çalışıyoruz. Adaletin yerine gelmesini istiyoruz" dedi.

"ÖLDÜKTEN SONRA DARP DAVASI AÇILDI" Kızı sağken açtıkları şiddet davasının ölümünün üzerinden 1.5 yıl geçtikten sonra görülmeye başlandığını da belirten Zerkin, "Kızım öldükten sonra darp davasının olacağını öğrendik. Ortada kızım mı kaldı? Emniyet katili yakalamak için niçin özel ekip kurmaz? Ağlıyorum. Her gün evime geliyorum, acı, kor, ateş. Ne bir yeni yılım var ne de doğum günüm. Yaşayan ölüler olduk. Benim bir kızım daha var. Tutunacak tek dalım" dedi.

"KORKUYORUM; KAYBEDECEK HİÇBİR ŞEYİ YOK" Kendilerinin de sürekli korku içinde olduklarını söyleyen Zerkin, "Korkuyorum; bu adamın kaybedecek hiçbir şeyi yok. Nerede ve ne zaman karşımıza çıkacağı da belli değil. Çıktığı zaman da kaybedecek hiçbir şeyi olmayan insanlardan korkacaksın. Hepimiz bu konuda tehdit altındayız. Ben aylarca evime gelemedim. Evimde yasımı yaşayamadım" dedi.

"HİÇBİR İZ YOK" Mücadelesine tüm kadınlar adına devam edeceğini söyleyen Ziynet Zerkin, "Ciğerim yanıyor. Kızımın katili 1,.5 yıl oldu yakalanamadı. Yarın bir başkasının canını yakmaması için kendim için kızım için bütün kadınlar için mücadeleye devam edeceğim. Gerçek anlamda bu adam suç makinası ama ortada yok. Aranıyor, bulunamıyor. Hiçbir iz yok. Mücadeleme devam ediyorum. Ezgi örnek olmuş olsaydı onun üzerine bu kadar cinayet işlenmezdi. Ülkemde kadına değer verilmiyor. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Öfkeliyim, öfkem dağlardan büyük" diye konuştu.