Kayseri'de polisten kaçan 2 şüpheli yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerini görünce kaçan 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.
Kayseri'de polis ekiplerini görünce kaçan 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus timleri tarafından il merkezinde yapılan uygulama sırasında "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü B.S. (29) ile kullandığı araçtaki K.T. (40), Battalgazi Mahallesinde yakalandı.
Otomobilde yapılan aramada, 173 gram sentetik uyuşturucu, 56 tabanca fişeği, 4 şarjör ve sökülmüş silah parçaları ele geçirildi.
Gözaltına şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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