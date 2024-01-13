Kayseri Büyükşehir Belediyesi Esma'ül Hüsna Hüsn-i Hat sergisi açtı Kayseri Büyükşehir Belediyesi, üç ayların başlangıcı dolayısıyla Esma'ül Hüsna Hüsn-i Hat sergisi açtı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, üç ayların başlangıcı dolayısıyla Esma'ül Hüsna Hüsn-i Hat sergisi açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından bir alışveriş merkezinde açılan sergiye vatandaşlar ilgi gösterdi.

Sergide, KAYMEK eğitmenleri ve kursiyerleri tarafından hazırlanan 99 Esma'ül Hüsna'nın hat sanatı ile yazılarak tablo haline getirildiği eserler yer alıyor.

Sergi, 3 gün boyunca 10.00-22.00 saatleri arasında vatandaşların beğenisine sunulacak.