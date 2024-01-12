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        Kayseri'de 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Kayseri'de 3 tır ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan biri ağır 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 20:15 Güncelleme: 12.01.2024 - 20:20
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        Kayseri'de 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
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        Kayseri'de 3 tır ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan biri ağır 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Merkez Melikgazi ilçesi Gaffar Okan Bulvarı'nda buzlanmadan dolayı 3 tır ve 5 otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan biri ağır 5 kişi, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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