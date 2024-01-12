Kayseri'de Mehmet Hisar Camii ibadete açıldı

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile yaptırılan H. Mehmet Hisar Camii törenle ibadete açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ondokuzmayıs Mahallesi'ndeki caminin açılış töreninde konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçeye 18 cami kazandırdıklarını hatırlattı.

Bu bölgedeki cami ihtiyacından dolayı vatandaşların yoğun talebi olduğunu anlatan Palancıoğlu, buraya hızlı bir şekilde camiyi kazandırdıklarını belirtti.

Hayırsever Mehmet Hisar'a teşekkür eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Biz belediye olarak okul, sağlık merkezi, sosyal tesis, kütüphane, Kur'an kursları yapıyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyacı neyse onu yapıyoruz. Maneviyatın başladığı yerler olarak camiler bizler için önemli. Camiler aynı zamanda Kur'an kursları olarak da görev yapıyor. Rabbim burada yapılan ibadetleri kabul eylesin. Cemaati bol olsun inşallah. Hayırseverimiz Mehmet Bey'e teşekkür ederim, kendileriyle TOKİ'de bir de aile sağlık merkezi yaptık. Birkaç ay içinde orasını da hizmete açacağız. Rabbim bu güzel hayırları yapmayı herkese nasip etsin."

Hayırsever Hisar da hayatının en mutlu gününü yaşadığını belirterek, "Allah herkese böyle hayır yapmayı nasip etsin. Bu mahallenin ihtiyacını gidermek bizleri çok mutlu etti. Hayırlı, mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından cami ibadete açıldı.